View this post on Instagram

Choose your adventure in La Jolla: stand up paddle, surfing, kayaking, snorkeling, sailing. @Tag friends who'd want to experience La Jolla Caves. Photo taken by @woodsdaniel #bestofsandiego #sandiego #sandiegolife #sandiegoliving #calilife #socal #visitsd #visitsandiego #exploresd #exploresandiego #lajolla #lajollacaves #lajollashores #lajollakayak #kayaking #kayaks