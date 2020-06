View this post on Instagram

Happy Go Skateboarding Day! 🛹❤️ We hope that you all get a chance to get out and shred today. Just remember, be responsible and adhere to physical distancing measures. Local Jamaican skaters have been blasting it at the Freedom Skatepark. Footage coming soon! Skaters (in order) : • Khori Valentine | Rainbow ride • Ronald Hastings | Fs Smith • Elishama Beckford | Bs Feeble 📸 photos : Harry Gerrard ~ @valentinekhori @ronald_the_superman_jr @shama_the_superman @harry_cjf ~ #goskateboardingday #goskate #skateday #jamaicaskateculture #freedomskatepark #freedom #skateculture #skatepark #jamaica #sk876 #concretejunglefoundation