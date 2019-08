6. Gin St. Clement’s

The Glass: Highball or beer mug

The Ingredients:

1¾ fl oz Beefeater London Dry gin

1 fl oz orange juice

1 fl oz lemon juice

2 fl oz tonic water

ice cubes

slice lemon

slice orange

The Instructions: Pour all ingredients into a glass over ice and stir. Garnish with slices of lemon and orange.