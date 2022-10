19. Devil’s Backbone Brewing Company O’Fest Learn more

Lexington, Virginia

Style: Lager

Devil’s Backbone claims you’ll love O’Fest whether it’s “October or Oktober.” The beer pours a light golden amber in color. It has aromas of fruit, cereal grains, and warm malt. Take a taste and you get flavors of toasted cereal, light maltiness, and caramel.

ABV: 5.9%

