5 Lower Body Workouts That’ll Torch Your Legs

EXPLOSIVE LEG DAY! Warmup: 2x50 Air Squats! Landmine Controlled Front Squats: 4x10/12! Landmine RDL: 4x10/12! Barbell Tap & Go Step Ups: 4x8/10 - each leg! Vertical Leg Press: 4x10/12! Leg Extension: 4x15/20! Seated Calf Raise: 4x15/20!