Six Challenging Park Workouts To Get Fit Outdoors

View this post on Instagram

πŸŒ‹BRO & SIS HIITWORKOUT πŸŒ‹Happy to share my first workout with @jaela_goes_insane in a long timeπŸ™πŸ½ She still got that flame!πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ . You can do it at home! No excuses! 8 exercices ! 4 sets ! 60 sec rest between each setπŸ’― . #hiitworkout #hiittraining #tabataworkout #outdoorworkout #homeworkout #functionaltraining #explosivetraining #bodyweighttraining #bodyweightworkouts #fitnessmotivation #brotherandsister #partnerworkout #training #fitness #pushupsprogressions #newroutine #newworkouts #fitgirl #gymshark #instasport #workoutday #mondayvibes #mondaysession #brussels @hiit.workout @fitfortheculture