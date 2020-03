Los Riscos at Hacienda Encantada Resort & Residences in Cabo San Lucas, Mexico

First order of business: Order camarones al pastor, a delectable shrimp dish, and a round of margaritas. Next, admire the bright blue Pacific contrast with the cotton candy skies in the restaurant’s open-air space. iPhones 1100 Pro couldn’t capture this beauty.

For more information, visit haciendaencantada.com.

